Wir sind ein dynamisches und innovatives Technologieunternehmen und suchen talentierte Studenten und Praktikanten, die unser Team als Software-Ingenieure verstärken. Sammle praktische Erfahrungen in der Softwareentwicklung und unterstütze uns bei realen Projekten.

Deine Aufgaben

Dein Profil

Arbeite mit unserem erfahrenen Softwareentwicklungsteam zusammen. Unterstütze das Team bei der Entwicklung neuer Funktionen, Erweiterungen und Fehlerbehebungen und gewährleiste dabei eine hohe Codequalität und die Einhaltung von gängigen Standards und Best Practices.Derzeit eingeschriebene/r Studierende/r oder frischgebackener Absolvent der Informatik, des Software-Engineerings oder eines verwandten Fachgebiets. Erfahrung in Rust, Haskell, C++ oder Nix. Interesse an Low-Level-Engineering und Betriebssystemen.