IT Administrator*in (m/w/d)

NixOS ist für dich kein Fremdwort? Du hast Spaß daran Infrastruktur aufzubauen und zu betreuen? Dann komm zu uns als IT-Administrator.

Wir suchen eine*n motivierte*n IT-Administrator*in, welche*r unser Infrastruktur-Team verstärkt und uns dabei hilft sichere, zuverlässige und effiziente IT-Infrastruktur zu betreiben.

Die Stelle kann in unserem Büro in Dresden, Karlsruhe oder remote in Deutschland ausgeübt werden. Remote-Arbeit von Spanien oder dem Rest der EU ist in Einzelfällen möglich.

Deine Aufgaben

Administration, Automatisierung und Weiterentwicklung unserer Infrastruktur.

Zusammenarbeit mit dem Team um Lösungen zu planen, zu gestalten und umzusetzen.

Unterstützung aller Kolleg*innen bei IT Problemen.

Anwendung von Best Practices um robuste, skalierbare und effiziente Systeme zu entwickeln.

Dein Profil