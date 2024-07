Die Entwicklung gut getesteter Virtualisierungssoftware ist das Herz von Cyberus. Wir suchen motivierte Software-Entwickler, die begeistert sind die Fundamente der Virtualisierungstechnologie weiterzuentwickeln.

Deine Aufgaben

Dein Profil

Umreißen, Designen und Entwicklen von Software zuammen mit dem Team oder dem Kunden. Entwicklung von Features, Tooling oder Automatisierung, hauptsächlich für Open-Source-Software.Starkes Interesse an wartbarem Code mit vollautomatisierten Tests. Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch. Erfahrung mit Linux und Git. Vertrautheit in mindestens zwei der folgenden Bereiche: Rust, C++, C, Haskell, Python, Linux-Kernel/Embedded-Programmierung oder Nix/NixOS.