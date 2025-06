Softwareentwickler (NixOS) (m/w/d)

Hast du Spaß daran, Automatisierungstools und die passende Infrastruktur zu entwickeln? Hast du vielleicht schon zu Nixpkgs beigetragen oder Software mit Nix paketiert? Dann werde Teil unseres CtrlOS-Teams als Softwareentwicklerin oder Softwareentwickler!

CtrlOS ist unsere langfristig unterstützte Downstream-Variante von NixOS und ein strategisch wichtiges Projekt für unser Unternehmen. Es bildet die Grundlage für eine Vielzahl von Kundenlösungen und internen Systemen. An CtrlOS zu bauen und es zu pflegen, ist nicht nur technisch spannend – es ist auch eine seltene Gelegenheit, NixOS in ein ganzes Ökosystem von Geräten zu bringen.

Wir suchen jemanden mit Energie, Neugier und dem starken Willen, Dinge anzupacken und über die Ziellinie zu bringen. Du musst nicht alles wissen – wir tun das auch nicht – aber du solltest Lust haben, Neues zu entdecken, echte Probleme zu lösen und etwas Sinnvolles mitzugestalten.

Du kannst vor Ort in unseren Büros in Dresden oder Berlin arbeiten. Remote-Arbeit ist auch aus anderen Orten in Deutschland, Spanien oder Kanada möglich. In Kanada sind drei Stundenzeitüberschneidung mit der Mitteleuropäischen Zeit notwendig.

Deine Aufgaben

Automatisierungs- und CI-Infrastruktur identifizieren, umsetzen und kontinuierlich pflegen

Beiträge zu Nixpkgs und den zugehörigen Tools leisten

Wartung ausgewählter Pakete in Nixpkgs übernehmen

Dein Profil